На конференции реготделения «Единой России» выдвинули кандидатуру председателя Госсобрания Башкирии

Госсобрание республики мог возглавить Фарит Гумеров, который с 2016 года работал на посту председателя регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Но большинство в итоге проголосовало за действующего спикера башкирского парламента Константина Толкачева. На конференции регионального отделения «Единой России» сегодня утвердили кандидатуру на должность председателя Госсобрания Башкортостана от политической партии.

С приветственным словом перед вновь избранными депутатами выступил глава республики и одновременно секретарь Башкортостанского отделения «Единой России». Радий Хабиров поздравил однопартийцев с уверенной победой на выборах и подвел итоги дня голосования.

68,9% голосов избирателей. Безусловно, это высокий результат. Важно, что он более высокий в сравнении с прошлыми выборами, что показывает динамику работы нашей партии. Поздравляю всех нас с этой уверенной победой! Причина этой победы хорошо понятна. Весь предыдущий период работы нашей партии пришелся на сложное время: ковид, СВО, санкционное давление. Все это время партия была рядом с людьми, оказывая им реальную помощь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В основной повестке значились два вопроса. Участники конференции обсудили итоги выборов депутатов Госсобрания Башкортостана VII созыва и определились с кандидатурой на пост спикера башкирского Курултая от партии «Единая Россия». Напомним, это действующий председатель Госсобрания Константин Толкачев.

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