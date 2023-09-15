На конференции реготделения «Единой России» выдвинули кандидатуру председателя Госсобрания Башкирии

68,9% голосов избирателей. Безусловно, это высокий результат. Важно, что он более высокий в сравнении с прошлыми выборами, что показывает динамику работы нашей партии. Поздравляю всех нас с этой уверенной победой! Причина этой победы хорошо понятна. Весь предыдущий период работы нашей партии пришелся на сложное время: ковид, СВО, санкционное давление. Все это время партия была рядом с людьми, оказывая им реальную помощь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан