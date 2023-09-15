На конференции реготделения «Единой России» выдвинули кандидатуру председателя Госсобрания Башкирии

Госсобрание республики мог возглавить Фарит Гумеров, который с 2016 года работал на посту председателя регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Но большинство в итоге проголосовало за действующего спикера башкирского парламента Константина Толкачева. На конференции регионального отделения «Единой России» сегодня утвердили кандидатуру на должность председателя Госсобрания Башкортостана от политической партии.
С приветственным словом перед вновь избранными депутатами выступил глава республики и одновременно секретарь Башкортостанского отделения «Единой России». Радий Хабиров поздравил однопартийцев с уверенной победой на выборах и подвел итоги дня голосования.
В основной повестке значились два вопроса. Участники конференции обсудили итоги выборов депутатов Госсобрания Башкортостана VII созыва и определились с кандидатурой на пост спикера башкирского Курултая от партии «Единая Россия». Напомним, это действующий председатель Госсобрания Константин Толкачев.