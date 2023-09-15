«Айда играть!»: чем запомнился второй день фестиваля игр в Уфе

Праздник детства продолжается. В Уфе прошел второй день международного фестиваля «Айда играть!». Первый всероссийский форум игрушек расположился на Советской площади. Это не только место, где можно хорошо провести время с семьей, но и масштабная площадка для развития игровой культуры.

Многочисленные игрушки всевозможных форм и устройств – пожалуй, главная фишка фестиваля «Айда играть!». Здесь можно выбрать лучшую из них. Как настоящие эксперты, дети сначала тестируют кукол, машинки, головоломки и конструкторы, а затем голосуют за ту, которая понравилась больше всего. Разобраться с незнакомыми игрушками ребятам помогают волонтеры.

Маленькие дети всегда хотят помочь. Мы недавно с ребенком собирали конструктор, цветочек из конструктора, и он сказал: «Я подарю его маме». В итоге, когда мама вернулась, она была очень рада увидеть, что ребенок ей протягивает этот цветочек, сказала: «Большое спасибо, что научили ребенка собирать конструктор». Диана Ишмурзина, волонтёр

Главная цель первого всероссийского фестиваля игрушек – развить игровую культуру. Для этого на Советской площади организовали площадки для детей с разными запросами. Здесь есть уголок для рисования и шахмат, куклы в национальных нарядах народов мира и даже музей с играми прошлого. Ну а больше всего зрителей собрал веселый парад. Среди участников парада как современные персонажи, так и герои детства советских времен. Так, Шарик и Матроскин приехали сюда прямиком из Простоквашино. Но, судя по количеству юных участников фестиваля вокруг них, эти персонажи остаются популярными до сих пор.

Особое внимание уделили и подвижным играм. Юные спортсмены смогли попробовать развлечения разных народов мира. Среди них – башкирские скачки и стрельба из лука. Для юных спортсменов провели открытую тренировку по баскетболу. Поучаствовать могли все желающие: как те, кто хочет отточить свои навыки, так и те, кто впервые взял в руки мяч.

В первую очередь, конечно же, мы будем преподавать технику броска. Это нужно всем: как маленьким, так и большим, профессионалам и суперпрофессионалам – никогда лишним не будет поработать над броском. Также мы рассмотрим элементы дриблинга какие-то, все базовые. Чтобы, главное, человек смог играть. Необязательно быть суперкрасивым Майклом Джорданом, главное – знать азы. И тогда можно получать удовольствие от этой игры. Тимур Уледанов, преподаватель школы баскетбола «Дай пять»

Вечером юных гостей фестиваля ожидало увлекательное «Фикси-шоу» с героями любимого мультсериала. А те, кто постарше, смогли испытать себя в квизе. Викторина была посвящена, конечно же, играм – старым и новым.