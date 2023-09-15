В Уфе медработникам вручили ключи от шести новых автомобилей скорой помощи

Транспортные средства закупили по программе проекта модернизации этой службы, который инициировал Глава Республики Башкортостан. Машины укомплектованы всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи: аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, переносными кислородными баллонами. Фактически это реанимация на колёсах.

После вручения ключей от новых машин Айрат Рахматуллин ознакомился с работой отделения приема вызовов центра скорой помощи. В день диспетчеры здесь принимают более 1,5 тыс. обращений. Из-за участившихся случаев заболевания возросло и количество звонков. Для сравнения: во время ковида их было 16 тысяч. Новые автомобили необходимы, поэтому к концу года автопарк планируют пополнить.