В Уфе медработникам вручили ключи от шести новых автомобилей скорой помощи

Транспортные средства закупили по программе проекта модернизации этой службы, который инициировал  Глава Республики Башкортостан. Машины укомплектованы всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи: аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, переносными кислородными баллонами. Фактически это реанимация на колёсах. 

Фото №1 - В Уфе медработникам вручили ключи от шести новых автомобилей скорой помощи

После вручения ключей от новых машин Айрат Рахматуллин ознакомился с  работой отделения приема вызовов центра скорой помощи. В день диспетчеры здесь принимают более 1,5 тыс. обращений. Из-за участившихся случаев заболевания возросло и количество звонков. Для сравнения: во время ковида их было 16 тысяч. Новые автомобили необходимы, поэтому к концу года автопарк планируют пополнить.

Полученные автомобили предназначены для оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки и проведения терапии до приезда в больницу. Они оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ, ингаляционного наркоза, аспираторами и многим другим в соответствии с существующими стандартами оказания медпомощи.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан
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