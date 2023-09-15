В Уфу прилетели первые участники международного геологического чемпионата «ГеоВызов»

Это студенты Восточного казахстанского технического университета им. Серикбаева. Все пятеро ребят из Усть-Каменогорска учатся на третьем курсе факультета Школы наук о Земле. По традиции в уфимском аэропорту гостей встречали чак-чаком.
После приезда гости смогли отправиться на экскурсию в мастерскую «Уралташ-Арт». Напомним, что с 16 по 22 сентября в Башкортостане будет проходить I Международный чемпионат «ГеоВызов». Заявилось 20 команд из 13 регионов России, а также гости из Казахстана. Открытие чемпионата состоится 17 сентября в ГКЗ «Башкортостан». Завершится мероприятие 22 сентября в парке «Патриот».