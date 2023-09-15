В Уфу прилетели первые участники международного геологического чемпионата «ГеоВызов»

Настроение у нас боевое. Мы готовились к чемпионату, очень надеемся, что покажем хорошие результаты. Разобрали задания, посмотрели литературу, все, что нужно, повторили и подтянули. Мой папа работал в этой сфере – на карьере и в шахте. Именно поэтому я решил стать геологом.

Дастан Турсунгулиев, участник международного геологического чемпионат «ГеоВызов» /Казахстан/