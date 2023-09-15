Радий Хабиров принял участие в форуме «Самбо – вместе в будущее»

В Уфе состоялся форум федерального партийного проекта «Za самбо» с участием представителей Приволжского федерального округа «Самбо – вместе в будущее». В нём принял участие Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, а также президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

В Уфе же стартовал международный турнир по самбо «Гран-при» на призы Главы Республики Башкортостан. Он продлится до 18 сентября. Сильнейших выявят 168 спортсменов из девяти стран мира.

Для проповедования и развития любого вида спорта нужны соревнования. Без этого не формируется ни спортсмен, ни результаты. Мы взяли на себя ответственность провести турнир «Звезда» в прошлом году, получился широкого представительства.

Мы поставили задачу к 16 ноября в субъектах Российской Федерации привлечь не менее 3000 сторонников, каждый регион должен, задача сложная. Нужно поработать в этом направлении, но задача нужная.

В ходе мероприятия обсудили вопросы развития и популяризации самбо в регионе. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Башкирии и Всероссийской федерацией самбо. Важным направлением реализации партийного проекта является программа «Самбо в школу». Сегодня в неё включены 37 школ республики, из них 18 присоединились в этом году.