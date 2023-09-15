Женский футбольный клуб «Уфа» завершил сезон

Еще до начала встречи гости считались фаворитами этого матча. Команда из Самары входит в элитный дивизион, они выступают в лиге в группе А. Уфимки оказались в числе 16 коллективов в группе Б, там же выступают новички сезона. Футболистки «Крыльев Советов» повели в счете. К 44-й минуте на табло уже было 2:0 в их пользу. Сократила отставание Аделина Нуриева.