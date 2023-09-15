Женский футбольный клуб «Уфа» завершил сезон

Женский футбольный клуб «Уфа» уступил самарским «Крыльям Советов» в 1/8 юношеской футбольной лиги и завершил борьбу в турнире. Игра проходила на домашнем поле в Уфе.
Еще до начала встречи гости считались фаворитами этого матча. Команда из Самары входит в элитный дивизион, они выступают в лиге в группе А. Уфимки оказались в числе 16 коллективов в группе Б, там же выступают новички сезона. Футболистки «Крыльев Советов» повели в счете. К 44-й минуте на табло уже было 2:0 в их пользу. Сократила отставание Аделина Нуриева.
Больше уфимкам отличиться не удалось. У гостей точку в матче поставила Екатерина Сарвилина. 3:1 – «Уфа» выбывает из гонки первенства России по футболу среди девушек до 16 лет, команда из Самары проходит дальше.