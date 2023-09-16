В Уфе водитель мотоцикла попал в больницу после столкновения с иномаркой

15 сентября в Уфе произошла крупная авария с участием мотоциклиста. Подробности случившегося сообщили в ГИБДД республики.
У дома №71 по проспекту Октября 31-летний мужчина на «Киа Сид» при развороте допустил столкновение со встречным мотоциклом.
С тяжёлыми травмами был госпитализирован водитель двухколёсного транспорта. Также помощь врачей потребовалась 26-летней пассажирке иномарки. Девушку отпустили домой после осмотра медиков.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего мужчины, у которого при себе отсутствовали какие-либо документы, а на мотоцикле – государственные регистрационные знаки.
Фото: ГИБДД РБ.