В Уфе водитель мотоцикла попал в больницу после столкновения с иномаркой

15 сентября в Уфе произошла крупная авария с участием мотоциклиста. Подробности случившегося сообщили в ГИБДД республики.

Фото №1 - В Уфе водитель мотоцикла попал в больницу после столкновения с иномаркой

У дома №71 по проспекту Октября 31-летний мужчина на «Киа Сид» при развороте допустил столкновение со встречным мотоциклом.

С тяжёлыми травмами был госпитализирован водитель двухколёсного транспорта. Также помощь врачей потребовалась 26-летней пассажирке иномарки. Девушку отпустили домой после осмотра медиков.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего мужчины, у которого при себе отсутствовали какие-либо документы, а на мотоцикле – государственные регистрационные знаки.

Фото: ГИБДД РБ. 

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