В Уфе сотрудница банка не позволила мошенникам обмануть пожилую женщину

В Уфе сотрудница банка защитила 87-летнюю местную жительницу от мошенников. Об этом рассказали в МВД региона.

Девушка обратила внимание, что посетительница банка была слишком взволнована и пыталась перевести 800 тысяч рублей на «безопасный счёт». Оказывается, пенсионерке позвонили мошенники, которые стали запугивать доверчивую женщину пропажей средств. Сотрудница банка объяснила о том, что уфимка стала жертвой злоумышленников. Пенсионерка отправилась в полицию.