В Уфе сотрудница банка не позволила мошенникам обмануть пожилую женщину

В Уфе сотрудница банка защитила 87-летнюю местную жительницу от мошенников. Об этом рассказали в МВД региона.
Девушка обратила внимание, что посетительница банка была слишком взволнована и пыталась перевести 800 тысяч рублей на «безопасный счёт». Оказывается, пенсионерке позвонили мошенники, которые стали запугивать доверчивую женщину пропажей средств. Сотрудница банка объяснила о том, что уфимка стала жертвой злоумышленников. Пенсионерка отправилась в полицию.
За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 27 фактов мошенничества, совокупный ущерб составил более 18 млн рублей. К счастью, благодаря бдительности сотрудницы банка в этой сумме не оказалось сбережений 87-летней уфимки.