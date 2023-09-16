В Башкирии фельдшеров, которые работают на селе, могут обучать вождению

Фельдшеров, которые будут работать на селе, могут обучать управлению автомобилем. О необходимости продумать курсы, позволяющие будущим медикам получать водительские права, говорил министр здравоохранения страны. Михаил Мурашко на базе Уфимского медколледжа провел совещание с руководителями учебных профессиональных заведений среднего звена. Он также ознакомился с системой подготовки медицинских кадров в Башкортостане.

На уроке оказания экстренной помощи практически полное погружение в действительность. Разве что в качестве пострадавшего – манекен. А все роли, включая неравнодушного очевидца, исполняют студенты четвертого курса. В симуляционном кабинете будущие фельдшеры скорой показали министру здравоохранения свои навыки. Михаил Мурашко отметил слаженность действий команды, но все же нашел одну ошибку. Благо пока они учатся, это позволительно.

Фантомы со всевозможными датчиками есть во многих кабинетах. В зависимости от специальности, а здесь обучают по семи направления, студенты отрабатывают самые разные ситуации. Например, ведение родов, уход за пациентом или помощь при чрезвычайных ситуациях.

Уфимский медицинский колледж – одно из старейших образовательных учреждений республики, история которого началась в 1908 году, с открытия земской акушерско-фельдшерской школы. Эта школа положила начало профессиональному медицинскому образованию на территории Республики Башкортостан.

В колледже работают более 150 преподавателей, обучается почти две тысячи студентов со всей республики. В том числе слабовидящие и слабослышащие. Для них есть отдельное направление. Общаясь с будущими медиками, Михаил Мурашко узнавал об их дальнейших планах. Кто-то намерен поступать уже в высшие учебные заведения. Впрочем, немало и тех, кто будет работать по текущей специальности.

Это блестяще. Радует, что очень высокий конкурс в медицинские вузы и колледжи. В Уфе мне сказали, что средний балл при поступлении в колледж – 4, 5 балла. И мы видим, какие высокие требования к абитуриентам. Мы горды, что в нашу специальность идут школьники с такой высокой степенью подготовки. Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации

С каждым годом оборудование в больницах становится более современным. Внедряются программы с искусственным интеллектом. И подобные новшества не должны стать сюрпризом для выпускников, которых нужно готовить к ним со студенческой скамьи. Необходимо продумать вопрос и программу обучения фельдшеров управлять автомобилем. Это особенно актуально для тех, кто будет работаь в ФАПах на селе.

Нам нужно продумать программу и создать условия, чтобы фельдшеры, получая медицинское образование, могли иметь возможность получить лицензию и права на управление автотранспортом. И уже, когда приезжали на работу в свои фельдшерско-акушерские пункты, чувствовали себя уверенно – получили машину, оборудование, пользовались интернетом. Мы знаем, что Башкирия – один из самых продвинутых регионов по реализации программы «Цифровой ФАП» Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации

О важности подготовки медицинских специалистов среднего звена для сельской местности неоднократно говорил глава республики.

К сожалению, пока получается, что работает один фельдшер на два ФАПа, устанавливаются какие-то определенные режимы работы. Большая группа фельдшеров, которые уже в солидном возрасте, они сейчас потихоньку уходят. А ведь именно на них во многом держалась вся сельская медицина, поэтому на это надо обратить особое внимание. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

В ходе совещания Михаил Мурашко наградил лучших работников здравоохранения. В их числе, например, преподаватель Салаватского медколледжа Людмила Матвеева, общий стаж работы которой – 50 лет. Из них 18 – практический опыт.

Среди награжденных и студенты, активно проявившие себя в волонтерской деятельности.