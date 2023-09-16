В Башкирии фельдшеров, которые работают на селе, могут обучать вождению

Фельдшеров, которые будут работать на селе, могут обучать управлению автомобилем. О необходимости продумать курсы, позволяющие будущим медикам получать водительские права, говорил министр здравоохранения страны. Михаил Мурашко на базе Уфимского медколледжа провел совещание с руководителями учебных профессиональных заведений среднего звена. Он также ознакомился с системой подготовки медицинских кадров в Башкортостане.
На уроке оказания экстренной помощи практически полное погружение в действительность. Разве что в качестве пострадавшего – манекен. А все роли, включая неравнодушного очевидца, исполняют студенты четвертого курса. В симуляционном кабинете будущие фельдшеры скорой показали министру здравоохранения свои навыки. Михаил Мурашко отметил слаженность действий команды, но все же нашел одну ошибку. Благо пока они учатся, это позволительно.
Фантомы со всевозможными датчиками есть во многих кабинетах. В зависимости от специальности, а здесь обучают по семи направления, студенты отрабатывают самые разные ситуации. Например, ведение родов, уход за пациентом или помощь при чрезвычайных ситуациях.
Уфимский медицинский колледж – одно из старейших образовательных учреждений республики, история которого началась в 1908 году, с открытия земской акушерско-фельдшерской школы. Эта школа положила начало профессиональному медицинскому образованию на территории Республики Башкортостан.
В колледже работают более 150 преподавателей, обучается почти две тысячи студентов со всей республики. В том числе слабовидящие и слабослышащие. Для них есть отдельное направление. Общаясь с будущими медиками, Михаил Мурашко узнавал об их дальнейших планах. Кто-то намерен поступать уже в высшие учебные заведения. Впрочем, немало и тех, кто будет работать по текущей специальности.
С каждым годом оборудование в больницах становится более современным. Внедряются программы с искусственным интеллектом. И подобные новшества не должны стать сюрпризом для выпускников, которых нужно готовить к ним со студенческой скамьи. Необходимо продумать вопрос и программу обучения фельдшеров управлять автомобилем. Это особенно актуально для тех, кто будет работаь в ФАПах на селе.
О важности подготовки медицинских специалистов среднего звена для сельской местности неоднократно говорил глава республики.
В ходе совещания Михаил Мурашко наградил лучших работников здравоохранения. В их числе, например, преподаватель Салаватского медколледжа Людмила Матвеева, общий стаж работы которой – 50 лет. Из них 18 – практический опыт.
Среди награжденных и студенты, активно проявившие себя в волонтерской деятельности.
Чтобы будущие медики чувствовали себя более комфортно, существуют различные программы поддержки. Например, тот же «Земский фельдшер» с выплатой подъемных на первое время. И это тоже крайне важно, ведь, как отметил Михаил Мурашко, медицинский работник – это самый дорогой ресурс в системе здравоохранения.