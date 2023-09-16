В Уфе на Всероссийском фестивале «Айда играть» провели 50 мастер-классов

Уже третий день форум игровой культуры, который проходит в Уфе, производит впечатление на жителей и гостей башкирской столицы. Каждый находит для себя занятие по душе. На различных площадках можно научиться моделированию, конструированию, плетению оберегов, раскрашиванию пряников и созданию мультфильмов.
Родители вместе с детьми могут принять участие в поделках из осенних листьев, игры в «Уно», а также познакомиться с организациями для дальнейшего развития своего ребёнка.
Завершился день массовыми гуляниями, просмотром мультипликационных фильмов, театральных постановок, музыкальным шоу со смешариками и выступлением детского музыкального театра «До-ми-соль». А уже завтра пройдёт торжественная церемония закрытия фестиваля. В завершении праздника детства жители и гости Башкортостана смогут посетить музыкальный спектакль и концерт приглашённого артиста Вани Дмитриенко.