Из Уфы до Инзера и Белорецка начнет курсировать ретропоезд

Около полутысячи пассажиров из Башкортостана оценили возможности специально созданного в России «Грушинского экспресса». Состав 1978 года был переоборудован специально к пятидесятилетию главного бардовского фестиваля страны. Что касается личности Валерия Грушина, то он героически погиб 56 лет назад, спасая утопающих детей в туристическом походе в Сибири. Имя гитариста-героя сегодня носит легендарный фестиваль авторской песни. Ретропоезд открывает путь новым талантам.

Сегодня прошла только презентация фестиваля. По поручению Главы республики Радия Хабирова, будут расширять данное направление. Возможности ретропоезда пассажиры оценили по достоинству, для приятной поездки созданы комфортные условия. Еще одно новшество для туристов готовит Башкортостанская пригородная пассажирская компания. При поддержке правительства в конце года планируется запустить паровоз от станции «Инзер» до Айгира. В нем будет два вагона на 120 мест.