В Уфе стартовали Международные соревнования по самбо «Гран-При»

В Уфе стартовало первое крупное Международное соревнования по самбо «Гран-При» на призы Главы республики Башкортостан. На коврах в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой сошлись представители семи стран. За победу в нескольких весовых категориях боролись 168 спортсменов.
Масштабная и яркая церемония открытия первого Международного турнира по самбо «Гран-При» в нашей республике. Это второй из четырёх спортивных форумов этой серии в нашей стране для определения лучших самбистов межсезонья. Приехали в столицу республики представители Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и России.
Двукратный чемпион Европы по самбо Альберт Монгуш уже близок к завершению своей карьеры. Тем не менее на соревнованиях в Уфе он дошёл до финала. В решающей схватке весовой категории до 58 килограммов он быстро получил преимущество и едва не упустил его. Но всё же стал чемпионом.
А вот 35-летний Рим Хазиахметов совсем недавно возобновил спортивную карьеру. В Уфе он добрался до финала в дисциплине боевое самбо и также оказался сильнее своего оппонента Кирилла Сёмина. Рим пробовал себя и в ММА, но сейчас хочет ещё несколько лет выступать именно в боевом самбо.
Башкортостан на соревнованиях представляли девять человек. Уже сегодня трое добрались до медалей. Бронзовые награды завоевали Елена Абдуллина, Таджуддин Магомедов и Владислав Сорокин. На соревнованиях в Уфе выступали только члены сборных стран. Республика Башкортостан получила право заявить по одному спортсмену в каждой весовой категории, как принимающая сторона.
Соревнования «Гран-При» по самбо продолжатся в воскресенье. Завтра будут разыграны 11 комплектов медалей у мужчин и женщин.