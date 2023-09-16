В Уфе стартовали Международные соревнования по самбо «Гран-При»

В Уфе стартовало первое крупное Международное соревнования по самбо «Гран-При» на призы Главы республики Башкортостан. На коврах в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой сошлись представители семи стран. За победу в нескольких весовых категориях боролись 168 спортсменов.

Масштабная и яркая церемония открытия первого Международного турнира по самбо «Гран-При» в нашей республике. Это второй из четырёх спортивных форумов этой серии в нашей стране для определения лучших самбистов межсезонья. Приехали в столицу республики представители Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и России.

Развитие вида спорта самбо – первостепенная задача, о которой мы говорили подробно вчера в рамках нашего большого спортивного форума за самбо с участниками и представителями 14 субъектов нашего округа. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Двукратный чемпион Европы по самбо Альберт Монгуш уже близок к завершению своей карьеры. Тем не менее на соревнованиях в Уфе он дошёл до финала. В решающей схватке весовой категории до 58 килограммов он быстро получил преимущество и едва не упустил его. Но всё же стал чемпионом.

Четыре балла взял, потом начал на захватах, на тактике работать, и у него функционально хорошая подготовка, чуть ли не отдал схватку. Альберт Монгуш, победитель соревнований

А вот 35-летний Рим Хазиахметов совсем недавно возобновил спортивную карьеру. В Уфе он добрался до финала в дисциплине боевое самбо и также оказался сильнее своего оппонента Кирилла Сёмина. Рим пробовал себя и в ММА, но сейчас хочет ещё несколько лет выступать именно в боевом самбо.

Соревнования очень сильные, хорошие. Я не ожидал. Очень хороший большой стадион. Все здесь есть: и арена, и гостиницы, и залы. В общем, мне очень понравилось. Самый лучший, где я был, – зал по укомплектации всего. Рим Хазиахметов, победитель соревнований

Башкортостан на соревнованиях представляли девять человек. Уже сегодня трое добрались до медалей. Бронзовые награды завоевали Елена Абдуллина, Таджуддин Магомедов и Владислав Сорокин. На соревнованиях в Уфе выступали только члены сборных стран. Республика Башкортостан получила право заявить по одному спортсмену в каждой весовой категории, как принимающая сторона.

Одно из ключевых направлений – развитие самбо как патриотического направления, исконно советского и российского. Этот турнир входит и даст толчок, чтобы самбо было в каждой школе и спортивном зале. Эдуард Абдядилов, президент федерации самбо Республики Башкортостан