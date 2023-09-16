В Уфе прошел традиционный день бега «Кросс наций»

Праздник для всей страны. Всероссийский день бега «Кросс наций» стал одним из ключевых спортивных мероприятий в России. Ежегодно с 2004 года он проходит во многих городах нашей страны. Сегодня на старт вышли спортсмены из 84 регионов, включая нашу республику. В Уфе в парке «Кашкадан» участие приняли десять тысяч атлетов разных возрастов. Они преодолели дистанцию в два километра. Как прошел праздник спорта в нашей республике и кто добежал быстрее всех до финиша?