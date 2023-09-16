В Уфе прошел традиционный день бега «Кросс наций»

Праздник для всей страны. Всероссийский день бега «Кросс наций» стал одним из ключевых спортивных мероприятий в России. Ежегодно с 2004 года он проходит во многих городах нашей страны. Сегодня на старт вышли спортсмены из 84 регионов, включая нашу республику. В Уфе в парке «Кашкадан» участие приняли десять тысяч атлетов разных возрастов. Они преодолели дистанцию в два километра. Как прошел праздник спорта в нашей республике и кто добежал быстрее всех до финиша?
Ежегодно в третью субботу сентября как любители, так и профессионалы спорта выходят на старт. И это касается не только уфимцев, но и всей страны. В этом году «Кросс наций» в республике получился одним из самых массовых среди субъектов России. В столице Башкортостана участие приняли десять тысяч школьников, студентов ссузов и вузов, представители трудовых коллективов, а также ветераны.
В этом году самой юной участницей кросса стала Диана Рысаева, ей четыре года. А Сунагатулле Гибадуллину – 74. И до финиша он сумел добежать первым и завоевать золотую медаль.
В «Кроссе наций» участвуют целыми семьями. Это в очередной раз доказали уфимские старты. Семья Саликовых не пропускает ни один спортивный забег. В этот раз они тоже стали участниками кросса.
Для спортсменов самым приятным моментом является победа. Так, Артему Катькало посчастливилось подняться на пьедестал почета. Свои два километра он пробежал за 5 минут 52 секунды. Опыт у спортсмена большой. С семи лет Артем занимается легкой атлетикой.
Сегодня было разыграно 16 комплектов медалей. Вообще участники «Кросса наций» преодолевают расстояние от 1 до 12 километров. В Уфе дистанция от старта до финиша составила два километра, причем соревнования впервые прошли в обновлённом парке «Кашкадан».