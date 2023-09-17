В Башкирии за сутки в лесах пропали 8 человек

Сотрудники Госкомитет Башкирии по ЧС рассказали о поисках пропавших отдыхающих.
За последние сутки в лесах региона заблудились 8 человек. Среди пропавших пятеро детей и трое взрослых:
— в селе Архангельском 9-летний мальчик приехал с родителями в лес за грибами и потерялся;
— в деревне Банибаш Янаульского района семья приехала в лес и потеряла своих двоих детей: 15 лет и 8 лет;
— в Учалах дедушка с бабушкой с двумя внуками пропали в лесу при сборе грибов;
— в Учалинском районе мужчина застрял в лесу на машине и потерялся.
По данным ведомства, во всех случаях граждане были найдены.