В Башкирии задержали 55 пьяных водителей

Позже ночью уже в Уфе 36-летний задержанный мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. Состояние водителя было заторможено. Объяснять причину отказа он не стал. В отношении обоих водителей составлены протоколы, автомобили помещены на штрафстоянку.