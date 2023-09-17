В Башкирии задержали 55 пьяных водителей

В Башкирии за сутки сотрудники ГИБДД региона пресекли более 1800 административных нарушений правил дорожного движения.

Фото №1 - В Башкирии задержали 55 пьяных водителей

Так, было задержано 55 пьяных водителей. Многие из них отказываются от медицинского освидетельствования, несмотря на видимое опьянение.

В Белокатайском районе задержали нетрезвого 57-летний водителя «Шевроле Лачетти». Он ехал от своего друга домой. Освидетельствование показало наличие у него 0.228 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Позже ночью уже в Уфе 36-летний задержанный мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. Состояние водителя было заторможено. Объяснять причину отказа он не стал. В отношении обоих водителей составлены протоколы, автомобили помещены на штрафстоянку.

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