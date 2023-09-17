В Башкирии задержали 55 пьяных водителей

В Башкирии за сутки сотрудники ГИБДД региона пресекли более 1800 административных нарушений правил дорожного движения.
Так, было задержано 55 пьяных водителей. Многие из них отказываются от медицинского освидетельствования, несмотря на видимое опьянение.
В Белокатайском районе задержали нетрезвого 57-летний водителя «Шевроле Лачетти». Он ехал от своего друга домой. Освидетельствование показало наличие у него 0.228 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Позже ночью уже в Уфе 36-летний задержанный мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. Состояние водителя было заторможено. Объяснять причину отказа он не стал. В отношении обоих водителей составлены протоколы, автомобили помещены на штрафстоянку.