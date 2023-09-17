Имя председателя Госсобрания Башкирии станет известно на первом заседании нового созыва

С кандидатурой на пост спикера башкирского парламента от «Единой России» определились. А вот кто возглавит Госсобрание республики, окончательно станет известно на первом заседании Курултая, которое пройдет 5 октября. На этой неделе в Уфе прошла конференция регионального отделения «Единой России», где подвели итоги прошедших выборов и проголосовали за кандидатов на пост председателя Государственного Собрания Башкортостана.
Одних можно назвать уже акулами башкирского парламента, другие ещё только вступают на путь законотворчества. Вместе с политическими тяжеловесами в фойе Госсобрания и те, кто впервые участвовал в выборах в качестве кандидатов. Теперь они депутаты Государственного Собрания республики седьмого созыва. Практически каждый уже знает, чем будет заниматься, будучи народным избранником.
На конференцию регионального отделения «Единой России» зарегистрировались 199 делегатов. В повестке значилось два вопроса: итоги прошедших выборов и кто займёт кресло спикера башкирского парламента, точнее, кто станет кандидатом на эту должность от «Единой России». Глава республики Радий Хабиров, который является одновременно секретарем Башкортостанского отделения партии, предложил кандидатуру Константина Толкачёва.
Успевший поработать в составе VI созыва Курултая и выбранный в VII, Рустем Ахунов в свою очередь предложил на пост председателя Госсобрания Фарита Гумерова, который с 2016 года работает на посту председателя регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Но большинство в итоге проголосовало за действующего спикера башкирского парламента Константина Толкачёва. Определяющим, по мнению депутатов, стал большой и успешный опыт работы в законодательной сфере.
Выступая с приветственным словом перед вновь избранными депутатами, Радий Хабиров поздравил однопартийцев с уверенной победой на выборах и подвел итоги единого дня голосования.
Первое заседание Госсобрания республики седьмого созыва состоится 5 октября. Там же станет известно, кто возглавит башкирский парламент. Выбирать будут голосованием между действующим председателем заксобрания и кандидатами от других политических партий.