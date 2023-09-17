Имя председателя Госсобрания Башкирии станет известно на первом заседании нового созыва

С кандидатурой на пост спикера башкирского парламента от «Единой России» определились. А вот кто возглавит Госсобрание республики, окончательно станет известно на первом заседании Курултая, которое пройдет 5 октября. На этой неделе в Уфе прошла конференция регионального отделения «Единой России», где подвели итоги прошедших выборов и проголосовали за кандидатов на пост председателя Государственного Собрания Башкортостана.

Одних можно назвать уже акулами башкирского парламента, другие ещё только вступают на путь законотворчества. Вместе с политическими тяжеловесами в фойе Госсобрания и те, кто впервые участвовал в выборах в качестве кандидатов. Теперь они депутаты Государственного Собрания республики седьмого созыва. Практически каждый уже знает, чем будет заниматься, будучи народным избранником.

На конференцию регионального отделения «Единой России» зарегистрировались 199 делегатов. В повестке значилось два вопроса: итоги прошедших выборов и кто займёт кресло спикера башкирского парламента, точнее, кто станет кандидатом на эту должность от «Единой России». Глава республики Радий Хабиров, который является одновременно секретарем Башкортостанского отделения партии, предложил кандидатуру Константина Толкачёва.

Главная тема сегодняшней повестки – выдвижение кандидатуры председателя нашего парламента. В этой связи я как секретарь регионального отделения предлагаю кандидатуру Константина Борисовича Толкачёва. Это абсолютно взвешенное решение. Он очень мудрый и сильный руководитель, который организовал слаженную работу депутатского корпуса. Уважаемый Константин Борисович, хочу выразить вам за это слова искренней благодарности. Надеюсь, депутаты поддержат это решение. Радий Хабиров, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

Успевший поработать в составе VI созыва Курултая и выбранный в VII, Рустем Ахунов в свою очередь предложил на пост председателя Госсобрания Фарита Гумерова, который с 2016 года работает на посту председателя регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Но большинство в итоге проголосовало за действующего спикера башкирского парламента Константина Толкачёва. Определяющим, по мнению депутатов, стал большой и успешный опыт работы в законодательной сфере.

Выступая с приветственным словом перед вновь избранными депутатами, Радий Хабиров поздравил однопартийцев с уверенной победой на выборах и подвел итоги единого дня голосования.

Это высокий результат. Важно, что он более высокий в сравнении с прошлыми выборами. Это отражает эффективность работы партии. В непростые периоды борьбы с коронавирусной инфекцией, поддержки специальной военной операции и противостояния санкционному давлению партия была рядом с нашими жителями, оказывала им реальную помощь. «Единая Россия» проводила очень серьёзную социальную политику, которая дала свой результат. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан