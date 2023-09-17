В Уфе состоялось открытие I Международного геологического чемпионата «ГеоВызов»

Башкортостан вновь в центре событий. Республика принимает участников I Международного геологического чемпионата «ГеоВызов». Мероприятие направлено на экологическое воспитание молодежи и подготовку профессионалов в сфере недропользования. На состязания в Уфу приехала 21 команда из 17 регионов страны, а также из Казахстана. Это студенты высших и средних специальных учебных заведений. Официальное открытие состоялось в воскресенье, однако впереди у участников еще почти неделя различных этапов. Что представляет из себя чемпионат и в чем его значимость?

Для неспециалиста – обычный кусок земли, для геолога – клад полезной информации. Этому выступу около 270 млн лет. В рамках одного из заданий участники чемпионата собирают частички породы, чтобы затем провести их комплексный анализ. Геологический маршрут организаторы неспроста проложили у Дудкинского разреза возле реки Уфы. Тут действительно есть что и с чем сравнивать. Разница между слоями пород – сотни миллионов лет.

Все этапы можно разделить на две категории: полевые и камеральные – те, которые связаны непосредственно с выполнением в лабораторных условиях. В программе чемпионата – 11 этапов. Участники должны будут исследовать землю на различные минералы, находить артефакты и не только. Организаторы постарались максимально разнообразить конкурсные площадки. Соревнования пройдут не только в Уфе, но и в Чишминском районе на базе парка «Патриот» и в Архангельском районе.

Инициатива провести геологический чемпионат принадлежала главе республики Радию Хабирову. Идею поддержали в Федеральном агентстве по недропользованию. По словам руководителя ведомства, Башкортостан обладает большим потенциалом для исследований в этой сфере.

«ГеоВызов» приняли участники из 17 регионов страны. Башкортостан представляют три команды. Это студенты УГНТУ, УУНиТ и Октябрьского нефтяного колледжа. Еще одна команда приехали из Республики Казахстан.

Идея чемпионата тесно связана с популяризацией геологических специальностей. В последние десятилетия наука оказалась слегка позабытой. Однако сама профессия остается востребованной. Ни одна стройка не начнется без инженерных изысканий, так же как и, например, добыча ископаемых.