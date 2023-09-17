В Уфе состоялось открытие I Международного геологического чемпионата «ГеоВызов»

Башкортостан вновь в центре событий. Республика принимает участников I Международного геологического чемпионата «ГеоВызов». Мероприятие направлено на экологическое воспитание молодежи и подготовку профессионалов в сфере недропользования. На состязания в Уфу приехала 21 команда из 17 регионов страны, а также из Казахстана. Это студенты высших и средних специальных учебных заведений. Официальное открытие состоялось в воскресенье, однако впереди у участников еще почти неделя различных этапов. Что представляет из себя чемпионат и в чем его значимость?
Для неспециалиста – обычный кусок земли, для геолога – клад полезной информации. Этому выступу около 270 млн лет. В рамках одного из заданий участники чемпионата собирают частички породы, чтобы затем провести их комплексный анализ. Геологический маршрут организаторы неспроста проложили у Дудкинского разреза возле реки Уфы. Тут действительно есть что и с чем сравнивать. Разница между слоями пород – сотни миллионов лет.
Все этапы можно разделить на две категории: полевые и камеральные – те, которые связаны непосредственно с выполнением в лабораторных условиях. В программе чемпионата – 11 этапов. Участники должны будут исследовать землю на различные минералы, находить артефакты и не только. Организаторы постарались максимально разнообразить конкурсные площадки. Соревнования пройдут не только в Уфе, но и в Чишминском районе на базе парка «Патриот» и в Архангельском районе.
Инициатива провести геологический чемпионат принадлежала главе республики Радию Хабирову. Идею поддержали в Федеральном агентстве по недропользованию. По словам руководителя ведомства, Башкортостан обладает большим потенциалом для исследований в этой сфере.
«ГеоВызов» приняли участники из 17 регионов страны. Башкортостан представляют три команды. Это студенты УГНТУ, УУНиТ и Октябрьского нефтяного колледжа. Еще одна команда приехали из Республики Казахстан.
Идея чемпионата тесно связана с популяризацией геологических специальностей. В последние десятилетия наука оказалась слегка позабытой. Однако сама профессия остается востребованной. Ни одна стройка не начнется без инженерных изысканий, так же как и, например, добыча ископаемых.
Как надеются организаторы, чемпионат станет отправной точкой для широкого международного геологического движения, в которое будут вовлечены не только школьники и студенты, но и руководители добывающих предприятий. Задача – не просто показать, что геология – это интересно, но и, как гласит девиз нынешних состязаний, дать понять: открывая новое, каждый из них вносит вклад в создание будущего.