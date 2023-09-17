Эксперты назвали обоснованным решение об отмене геологических исследований хребта Ирандык

Геологи после исследований определили бесперспективность разработки месторождения оксидных марганцевых руд на Файзуллинской площади в Баймакском и Абзелиловском районах. Разрабатывать их не будут. Напомним, в марте 2023 года Федеральное агентство по недропользованию заключило контракт с подрядной организацией на геологическое изучение местности и определение запасов марганцевых руд.
По результатам был представлен геологический информационный отчет, по которому стало ясно: дальнейшая разработка не принесёт дивидендов.
Решение отменить проведение геологических исследований на хребте Ирандык опытные геологи называют правильным и обоснованным. Это в том числе позволит сохранить биологическое разнообразие и памятники историко-культурного наследия на территории республики.