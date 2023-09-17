Эксперты назвали обоснованным решение об отмене геологических исследований хребта Ирандык

Геологи после исследований определили бесперспективность разработки месторождения оксидных марганцевых руд на Файзуллинской площади в Баймакском и Абзелиловском районах. Разрабатывать их не будут. Напомним, в марте 2023 года Федеральное агентство по недропользованию заключило контракт с подрядной организацией на геологическое изучение местности и определение запасов марганцевых руд.