Эксперты назвали обоснованным решение об отмене геологических исследований хребта Ирандык

Геологи после исследований определили бесперспективность разработки месторождения оксидных марганцевых руд на Файзуллинской площади в Баймакском и Абзелиловском районах. Разрабатывать их не будут. Напомним, в марте 2023 года Федеральное агентство по недропользованию заключило контракт с подрядной организацией на геологическое изучение местности и определение запасов марганцевых руд.

По результатам был представлен геологический информационный отчет, по которому стало ясно: дальнейшая разработка не принесёт дивидендов.

Роснедра и подрядчик приняли решение о расторжении государственного контракта с 29 августа 2023 года. Все работы проводили под контролем Межведомственной комиссии с учётом вашей инициативы, Радий Фаритович, о создании особо охраняемой территории в районе хребта Ирандык.

Азамат Абдрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Жителей этих районов и в целом Башкортостана волновало, какие работы ведутся на этой территории. Были довольно интенсивные переговоры с Федеральным агентством по недропользованию, нас услышали.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Решение отменить проведение геологических исследований на хребте Ирандык опытные геологи называют правильным и обоснованным. Это в том числе позволит сохранить биологическое разнообразие и памятники историко-культурного наследия на территории республики.

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