«Айда играть!»: итоги I Всероссийского фестиваля игр в Уфе

Тысячи игрушек и ещё больше детей. На неделе столица Башкортостана приняла первый всероссийский форум «Айда играть!». Масштабное мероприятие продлилось четыре дня. Инициатором проведения фестиваля на Советской площади стал глава республики. Игровая площадка объединила более 140 производителей детских товаров, представителей власти, педагогов, родителей и, конечно, самих виновников проведения форума. Все дни мероприятия заполнили насыщенной программой – играми, мастер-классами, выступлениями детских блогеров, спортивными соревнованиями, показом известных современных и советских мультфильмов. При этом на площадке можно было не только хорошо провести время с семьей – событие также направлено на развитие игровой культуры в стране.

Призыв «айда играть!» здесь слышен на каждом шагу. Одноименный фестиваль превратил Советскую площадь в большую детскую площадку. Юные гости форума сначала игрушки тестируют. Если же новое развлечение пришлось по душе – время опустошать кошельки родителей. Но любимая игрушка обычно всегда одна.

Инициатор первого всероссийского форума игрушек – глава республики. Это уникальная площадка, направленная на развитие отечественной игровой культуры. Радий Хабиров посетил тематические шатры с детскими товарами и пообщался с производителями. Руководитель региона отметил, что игрушки для наших детей должны быть правильными.

На Советской площади начинает работу фестиваль «Айда играть!». Прежде всего приветствую его главных гостей – наших детей, которые пришли с родителями, бабушками и дедушками. А вообще фестиваль очень серьёзный, потому что мы должны задуматься над тем, какие игрушки должны быть у наших детей. Они должны быть качественными, интересными, понятными. Всем желаю хорошего настроения! Побалуйте ваших детей и айда играть! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Игрушки современные и советской эпохи, головоломки, настолки, книги и одежда – на площадке представлено все, что касается детства. Дом дружбы народов к форуму отшил на готовых кукол национальные костюмы. Игрушки в костюмах – в единственном экземпляре. Поэтому, чтобы дети и дома изучали культуру, кукол сделали и бумажными. Одежду можно вырезать и наряжать персонажей. Эти наборы детям отдавали в дар. Еще одно важное направление в детских товарах – это изготовление игрушек, которые лечат. Тактильные шашки, шахматы с огранкой и лото – дети с ОВЗ социализируются с помощью специальных игр.

Одним из хедлайнеров фестиваля игр в Уфе стала телеведущая Оксана Фёдорова. Вместе с ней приехали Хрюша и Степашка. «Спокойной ночи, малыши!» можно назвать символом детства в стране. На этой передаче выросло не одно поколение. Так что форум был интересен и взрослым – тем, что они могли окунуться в детство вновь.

В Башкортостане 84 предприятия производят детское питание, мебель, одежду, обувь. В этом году Фонд развития промышленности республики первым в стране утвердил специальную программу для поддержки промышленных предприятий. Льготные кредиты на общую сумму под 1% годовых получили семь предприятий. Кроме этого, для поддержки башкирских производителей товаров для детей региональным Минпромом разработан порядок предоставления субсидий из бюджета республики. В 2024 году сумма составит 20 миллионов рублей.

Четыре дня Советская площадь приглашала играть. За это время форум посетили тысячи семей. За детскими радостями тем не менее скрывалась и серьезная задача – сделать так, чтобы игрушки учили будущее поколение быть хорошими людьми. Так Радий Хабиров обозначил главную цель мероприятия на торжественной церемонии закрытия. Кроме того, руководитель региона объявил, что история получилась, поэтому планируется, что и на следующей год в Уфе развернется эта большая территория детства.