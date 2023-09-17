Нашествие шелкопряда в Башкирии: эксперты дали прогноз на следующий год

Около 1 млн гектаров леса может повредить шелкопряд в следующем году. Такие предварительные прогнозы по Башкортостану дают эксперты. Территорию региона сейчас обследуют, собирают пробы, проводят анализ. Специалисты центра защиты леса республики определяют районы, где непарный шелкопряд ушел на зимовку. С профессиональным праздником лесники просят поздравить их по-особенному.

Откуда растут корни лесов, рано облысевших в этом году, – ответ сейчас там же: у корней. Специалисты собирают кладки шелкопряда, их отправят на анализ, чтобы узнать степень выживаемости и определить среднее количество. В каждом лесничестве собирают в среднем по 10 кладок. Если же в кладке яйца прозрачные, то это признак неоплодотворённости. По словам специалистов, такие образцы собирают в этом сезоне в южной части региона. Данные централизуются. Годовой отчёт по республике составляют и по информации о дистанционных наблюдениях.

В этом году шелкопряд повредил около 1 млн гектаров. Столько же, по предварительным прогнозам, под угрозой и в будущем году. Вспышка якобы переходит с юго-востока на северо-запад. Сильнее пострадают, возможно, Уфимский, Кушнаренковский, Чекмагушевский районы. Но давать точные прогнозы по биологическим объектам не решается даже главный защитник леса республики.

Всего в Башкортостане леса составляют более 5 млн гектаров территории. Чтобы сохранить одно из главных богатств страны, действуют центры, где разрабатывают план не только по борьбе с вредителями, но и по воспроизведению зелёного достояния.