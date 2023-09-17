В Уфе завершился международный турнир по самбо «Гран-при» на призы Главы Башкортостана

Это второй из четырёх спортивных форумов в России для определения лучших самбистов межсезонья. На коврах в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой сошлись представители семи стран.

В рамках этого крупного спортивного турнира состоялся форум федерального партийного проекта «Za самбо» с участием представителей Приволжского федерального округа «Самбо – вместе в будущее». В нём принял участие глава республики Башкортостан Радий Хабиров, а также президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. В ходе мероприятия обсудили вопросы развития и популяризации самбо в регионе. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и Всероссийской федерацией самбо.

Для проповедования и развития любого вида спорта нужно соревнования, иначе не формируется ни спортсмен, ни результаты. Мы взяли на себя ответственность провести турнир «Звезда» в прошлом году, получился широкого представительства.

Мы поставили задачу – к 16 ноября в субъектах Российской Федерации привлечь не менее 3000 сторонников, каждый регион должен, задача сложная, Нужно поработать в этом направлении, но задача нужная.

И результаты этой работы уже есть: на соревнованиях в Уфе выступали только члены сборных стран. Республика Башкортостан получила право заявить по одному спортсмену в каждой весовой категории как принимающая сторона. В итоге наш регион представляли девять спортсменов. Они смогли завоевать четыре бронзовые награды. Призерами стали Елена Абдуллина, Таджуддин Магомедов, Владислав Сорокин и в заключительный день состязаний медаль заработал Ильнур Ахметвалиев.