В Башкирии во время пожара спасатели обнаружили труп женщины

Накануне вечером экстренные службы Башкирии получили сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме, расположенном в поселке Приютово Белебеевского района.  

Фото №1 - В Башкирии во время пожара спасатели обнаружили труп женщины

На месте происшествия было установлено, что горело домашнее имущество в одной из комнат площадью 15 квадратных метров в двухкомнатной квартире, а также на балконе. Во время тушения огня был обнаружен труп женщины, 1965 года рождения.

Из дома были эвакуированы 15 человек. Пожар потушен.  

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии.  

Фото: МЧС по РБ

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