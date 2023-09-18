В Башкирии во время пожара спасатели обнаружили труп женщины

Накануне вечером экстренные службы Башкирии получили сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме, расположенном в поселке Приютово Белебеевского района.
На месте происшествия было установлено, что горело домашнее имущество в одной из комнат площадью 15 квадратных метров в двухкомнатной квартире, а также на балконе. Во время тушения огня был обнаружен труп женщины, 1965 года рождения.
Из дома были эвакуированы 15 человек. Пожар потушен.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Фото: МЧС по РБ