В Башкирии мужчина пытался перейти реку по бревну и утонул

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили о гибели 65-летнего мужчины. Инцидент произошел в Абзелиловском районе республики, неподалеку от деревни Утягаево. Местные жители сумели вытащить тело из реки Наязы.

По предварительной информации, погибший хотел перебраться через реку по бревну. Однако нога зацепилась за опору, и мужчина повис вниз головой – тело по пояс находилось в воде. В таком положении его заметили очевидцы, извлекли тело из воды и передали полиции.