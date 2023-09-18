Башкирия получит дополнительные федеральные средства на создание модульных отелей

Из федерального бюджета дополнительно будет выделено 10 млрд рублей на реализацию в субъектах страны проекта по строительству модульных отелей. В Башкирии в том числе. Соответствующее распоряжение подписано правительством России.

Уточняется, что в текущем году республика на эти цели получит 418,4 млн рублей, а в 2024 году – еще 253,7 млн рублей.

Напомним, в июне 2023 года правительство страны уже распределяло между регионами сумму в 8 млрд рублей для создания дополнительных мест в таких отелях. Тогда Башкирия получила субсидию в размере 258 млн рублей.