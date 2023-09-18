Ночью в Башкирии сгорели КамАЗ и баня

Сегодня ночью в МЧС по республике поступила информация о пожаре в поселке Павловка Нуримановского района Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте возгорания работали десять человек личного состава и четыре единицы спецтехники МЧС России, сотрудники регионального госкомитета по ЧС, а также представители иных экстренных служб.

Сообщается, что горело одноэтажное строение общей площадью 600 квадратных метров. Открытое горение было быстро ликвидировано. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Огонь повредил большегруз КамАЗ, а также бревенчатую баню общей площадью 9 «квадратов».

Работа по установлению причин и обстоятельств произошедшего продолжается.