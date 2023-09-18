В Башкирии синоптики обещают ночное похолодание

Завтра, 19 сентября, погода будет безветренной, но местами дождливой. Ночью столбики термометров поднимутся до отметок +5, +10 градусов, а днем – до +17, +22.

В ночь со вторника на среду будет холодно – всего +4, +9 градусов. Местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе от 0 до -2 градусов. При этом днем будет тепло – +17, +22, без существенных осадков, но со слабым ветром.