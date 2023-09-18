Из Башкирии на передовую отправится очередная команда военных поваров

Совсем скоро из Башкирии на передовую отправится очередная группа поваров. Об этом в своих социальных сетях рассказал министр торговли и услуг региона Алексей Гусев. Он уточнил, что курсы подготовки военных поваров организованы на базе Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса.

По словам руководителя ведомства, сегодня в зоне проведения специальной военной операции очень нужны повара. Для прохождения обучения на таких курсах необходимо обратиться в военкомат и получить соответствующую заявку-одобрение.

Обучение доступно как для профессиональных поваров, так и для тех, кто только планирует получить такое образование. Но прежде всего курсы предназначены для тех, кто собирается служить в зоне СВО, уточнил Алексей Гусев.

Курсы были открыты по заявке военного комиссариата Башкирии, и подготовка первой группы военных поваров была завершена в июне текущего года.