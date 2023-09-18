В Башкирии более 150 тысяч человек прошли обследование в «поездах здоровья»

Такова статистика только за пять месяцев текущего года – с начала апреля и по сентябрь. За указанный период бригады «поездов здоровья» побывали в 316 населенных пунктах Башкирии и приняли 150 190 человек, что почти на треть больше запланированных объемов. Об этом в своем телеграм-канале написал Радий Хабиров.

Всего за прошедший период года медики выявили более 22 тысяч случаев различных заболеваний.

По словам руководителя Башкирии, акция «Здоровая республика – здоровый регион» проводится на территории региона уже пятый раз. Всего было шесть маршрутов, для жителей которых работали передвижные Центры здоровья и ФАПы, флюорографы и маммографы, диагностический комплекс РКБ им. Куватова, кардиомобиль республиканского кардиоцентра, а также передвижной стоматологический кабинет.

Радий Хабиров пообещал, что работа «поездов здоровья» будет продолжена, и каждый житель республики, независимо от места своего проживания, получит качественные медицинские услуги.