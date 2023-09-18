В столицу Башкирии поступят 50 новых больших автобусов

В башкирскую столицу в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» поступят 50 новых автобусов большого класса. Об этом информирует пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Уточняется, что транспорт будет направлен в республику до 1 октября текущего года.

Всего с начала 2020 года в рамках нацпроекта в 28 регионов было направлено более 1,6 тысячи единиц техники, отметили в ведомстве. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта по состоянию на 1 сентября ткущего года составляет 29,4 млрд рублей, из которых 14,7 млрд рублей – средства федерального бюджета.