В Башкирии еще больше граждан получат пожарные извещатели бесплатно

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в перечень льготников, которые могут получить данные технические противопожарные средства на безвозмездной основе.

Отметим, в настоящее время к льготным категориям граждан относятся ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные семьи, малоимущие семьи, одиноко проживающие в индивидуальных домах пенсионеры, иные лица.

В новой редакции документа данный перечень дополнен: теперь бесплатные пожарные извещатели доступны тем льготникам, которые будут признаны нуждающимися в повышении уровня пожарной безопасности тех помещений, которые они занимают.

Добавим, решение о безвозмездной передаче приборов данной категории граждан будут принимать главы муниципалитетов.