Глава Башкирии распорядился поддержать региональную индустрию игрушек

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе Радий Хабиров высоко оценил подготовку и проведение первого Всероссийского фестиваля игр «Айда играть!», который прошел в Уфе.

По итогам мероприятия Глава Башкирии распорядился подготовить программу поддержки индустрии игрушек. Соответствующее поручение он дал республиканскому минпрому. По мнению руководителя региона, необходимо увеличивать собственную долю в данной отрасли экономики страны.

В своем докладе министр культуры республики Амина Шафикова уточнила, что всего на выставке-продаже в рамках фестиваля «Айда играть» свою продукцию представили 140 отечественных производителей детских товаров. За время проведения мероприятия было продано порядка 60 тысяч игр и игрушек на общую сумму 8 млн рублей.