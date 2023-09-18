Глава Башкирии распорядился поддержать региональную индустрию игрушек

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе Радий Хабиров высоко оценил подготовку и проведение первого Всероссийского фестиваля игр «Айда играть!», который прошел в Уфе.

Фото №1 - Глава Башкирии распорядился поддержать региональную индустрию игрушек

По итогам мероприятия Глава Башкирии распорядился подготовить программу поддержки индустрии игрушек. Соответствующее поручение он дал республиканскому минпрому. По мнению руководителя региона, необходимо увеличивать собственную долю в данной отрасли экономики страны.   

В своем докладе министр культуры республики Амина Шафикова уточнила, что всего на выставке-продаже в рамках фестиваля «Айда играть» свою продукцию представили 140 отечественных производителей детских товаров. За время проведения мероприятия было продано порядка 60 тысяч игр и игрушек на общую сумму 8 млн рублей.  

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