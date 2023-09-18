В Башкирии общая сумма задолженности по налогам составила 1,7 млрд рублей

По состоянию на 1 сентября текущего года количество должников по имущественным налогам составило 455 тыс. человек – сначала года это число снизилось на 314 тыс. человек. Задолженность граждан за минувшие 8 месяцев тоже снизилась на 1,1 млрд рублей и составила 1,7 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФНС России по Башкирии.

Основную долю задолженности составляет транспортный налог – 900 млн рублей.

В ходе очередного рейда налоговых органов и службы судебных приставов шести должникам пришлось расстаться с собственным авто BMW X1, BMW X5, SSANG YONG КУRОN, TOYOTA HILUX, MITSUBISHI PAJERO SPORT и MERSEDES ВЕNZ GL350. Общая сумма их задолженности перед бюджетом составила более 2 млн рублей. Арестованное имущество будет оценено и продано на торгах в счет погашения долгов.

Всего с начала этого года в рамках совместных мероприятий арестовано свыше 3,7 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества должников по налогам на общую сумму свыше 2 млрд рублей. В бюджет поступило более 550 млн рублей.

Рейды будут проводиться в городах и районах республики до конца 2023 года.

Узнать о наличии (отсутствии) задолженности и погасить ее можно с помощью интерактивных сервисов «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» сайта ФНС России, мобильного приложения «Налоги ФЛ», а также на портале госуслуг.