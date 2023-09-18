В Башкирию завезут еще 9 зубров из Беларуси

Сегодня в природном парке «Мурадымовское ущелье» живут девять зубров. В мае их привезли в наш регион из Беларуси. Парк позволяет размещать здесь диких животных – на территории много лесов, зубры обеспечены питанием в холодное время года. Кроме того, парк находится под охраной государства, рассказал министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

Также здесь оборудованы демонстрационный и два карантинных вольера. В настоящее время идет установка смотровой площадки для посетителей парка.

Пока же животные пасутся на воле: в местах их обитания есть солонцы и кормушки, лестные фотокамеры ведут постоянное наблюдение за ними.

До конца ноября в Башкирию планируют привезти еще девять зубров из Беларуси, уточнил руководитель ведомства.