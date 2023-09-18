В Башкирии найдено тело подростка

Накануне вечером в Бакалинском районе республики произошла трагедия. По информации экстренных служб, на мосту, по которому проходит дорога Бакалы – Туймазы, нашли мертвого старшеклассника, 2006 года рождения.

Известно, что школьник рос в обычной семье. В сети имеется информация о том, что он активно участвовал в творческих музыкальных вечерах, олимпиадах по математике, хорошо играл на синтезаторе.