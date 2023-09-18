Стало известно, будут ли в Башкирии вводить масочный режим

По информации республиканского Роспотребнадзора, в Башкирии не планируют вводить ограничительные меры из-за заболеваний респираторными инфекциями. Не идет речи и о введении масочного режима в общественных местах – пока для этого нет оснований.

В ведомстве уточнили, что организации и учреждения региона могут самостоятельно ввести в действие определенные ограничения в период эпидемиологического сезона.

Отметим, в настоящее время в Башкирии продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на сегодняшний день вакцинированы 672 тысячи человек. Об этом сегодня во время оперативного совещания в ЦУРе рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.