В Башкирии огонь уничтожил дом и унёс жизнь

В деревне Бахтигареево огнём охватило жилой дом. Возгорание произошло глубокой ночью – сообщение о случившемся поступило поздно, поэтому при прибытии пожарных дом почти полностью сгорел.

От строения остались лишь внешние стены. При разборе завала было найдено тело 45-летнего мужчины. По некоторым данным, в доме был установлен пожарный извещатель, однако он не работал. Также отмечается, что погибший мужчина злоупотреблял алкоголем.