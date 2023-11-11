На площади «Уфа-Арены» проводили бойцов СВО после краткосрочного отпуска

В зону СВО после кратковременного отпуска отправились мобилизованные бойцы и добровольцы. Набравшись сил, военнослужащие готовы снова приступить к выполнению боевых задач. Церемония централизованной отправки солдат состоялась на площади перед «Уфа-Ареной».

Одни провожают сына, другие – отца или супруга. Бойцы уезжают из дома, где провели две недели с родными и близкими. Для большинства военнослужащих, как мобилизованных, так и добровольцев, этот отпуск не первый. Настрой боевой, хоть и расставаться с семьей нелегко.

Радик Худайгулов из Мелеузовского района провожает своего соседа, с которым вместе вырос, жил в доме напротив и работал на одном предприятии, а когда началась мобилизация, товарищ отправился защищать Родину.

30 минут прощания с родными и близкими пролетают быстро. Звучит команда.