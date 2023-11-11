Минэкономразвития Башкирии и УГНТУ заключили соглашение о сотрудничестве

В Уфе студенты ведущих вузов Башкортостана пообщались с руководством Минэкономразвития республики. Вопросы касались реализации различных проектов, создания малых предприятий, внедрения научных разработок.
Рассказали об экономическом потенциале республики, стратегических задачах, которые поставлены главой региона в работе по привлечению инвестиций.
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана заключило соглашение о сотрудничестве с Уфимским нефтяным техническим университетом. Согласно ему, студенты будут работать с ведомственными кураторами на протяжении всей проектной деятельности. Это в свою очередь способствует наращиванию компетенций молодежи.