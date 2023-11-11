Минэкономразвития Башкирии и УГНТУ заключили соглашение о сотрудничестве

Рассказали об экономическом потенциале республики, стратегических задачах, которые поставлены главой региона в работе по привлечению инвестиций.

Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана заключило соглашение о сотрудничестве с Уфимским нефтяным техническим университетом. Согласно ему, студенты будут работать с ведомственными кураторами на протяжении всей проектной деятельности. Это в свою очередь способствует наращиванию компетенций молодежи.