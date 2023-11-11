В Бирске в детсаду отремонтировали бассейн благодаря ППМИ

Детские сады, школы и спортивные площадки Бирска и Бирского района ремонтируют по программе поддержки местных инициатив. Всего в этом году в муниципалитете по ППМИ благоустроили 14 объектов. Общая стоимость превысила 15,5 млн рублей. Из них почти в 1,5 млн обошёлся ремонт бассейна в детском саду «Улыбка».

Физкультура у дошколят проходит в нарукавниках и кругах. В бассейне занятие у малышей проходит впервые. Многие только учатся плавать.

Бассейн в детском саду не использовали с 2019 года. После перерыва во время пандемии на стенах появилась плесень. Вентиляционная система не соответствовала санитарным нормам. Ремонт обошёлся в 1 млн 400 тыс. рублей.