Жительница Башкирии удостоена звания «Мать-героиня»

Многодетная Рауза Сафина из Кармаскалинского района удостоена звания «Мать-героиня». Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград жителям Башкортостана. В их числе и Рауза Сафина. Мать-героиня вместе с супругом воспитывает 11 детей.

Самая главная задача многодетной мамы – организовать процесс и распределить обязанности. С этим успешно справляются Рауза Сафина и Ильдар Тагиров больше полувека. Самой старшей дочери – 32. У нее уже своя семья.

Вся семья занимается спортом. Глава семьи – боксер в прошлом, по его стопам пошли сын и дочь. Есть награды и у самой младшей Венеры. Сейчас Ралина ездит по республике, участвует в разных соревнованиях – почти всегда в призах.