Азалия Аминева из Башкирии стала двукратной чемпионкой страны по боксу

Сегодня в Уфе завершился чемпионат России. Турнир проходил всю неделю. Сильнейших выявляли в 12 весовых категориях. Всего в соревнованиях приняли участие 174 спортсменки из 49 регионов страны.

Уверенно по турнирной сетке до финала дошла представительница Октябрьского Азалия Аминева. Действующая чемпионка страны начала борьбу в турнире с четвертьфинала. В решающем поединке ей противостояла Ангелина Ганюкова из Санкт-Петербурга. С ней они уже трижды встречались на разных турнирах, но в этот вечер сильнее была Аминева. Она победила единогласным решением судей.