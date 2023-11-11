В Уфе открылась выставка «Династия чемпионов», посвященная ЖХК «Агидель»

В Национальном музее Республики Башкортостан открылась выставка под названием «Династия чемпионов». Она посвящена женской хоккейной команде «Агидель». Ни у одного коллектива в нашей республике в командных видах спорта нет такого количества побед в чемпионатах страны.

Экспозицию подготовил известный хоккейный коллекционер Ришат Мигранов. В ней представлены личные вещи хоккеисток – спортивная форма и награды.

Самый интересный экспонат – кубок женской лиги. Клуб предоставил нам его на период проведения выставки. Много наградных медалей, которые девчатам вручали на различных турнирах.

Ришат Мигранов, хоккейный коллекционер

Национальный музей всегда в тренде современной истории. Как раз таки хоккейная команда «Агидель» формирует историю. Мы не могли обойти вниманием команду, ее победы, ее значимость в истории спорта Башкортостана.

Рида Русланова, и. о. заместителя директора Национального музея Республики Башкортостан

Экспозиция будет выставлена в музее до 18 декабря. На открытии выставки присутствовали игроки «Агидели», а также тренер Сергей Трудаков. Он работает в штабе уфимской команды с момента ее основания. Более того, является идейным вдохновителем создания коллектива. За 13 лет существования «Агидель» сумела 12 раз завоевать медали чемпионатов России.

Я когда с такой мыслью приходил в спортивные организации, мне у виска крутили: «Ты что, дурак, что ли? Какая женская команда?». Видите, получилось. И я думаю, что очень хорошо даже.

Сергей Трудаков, тренер ЖХК «Агидель»
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
БАШКОРТТАР-БСТ