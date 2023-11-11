В Уфе открылась выставка «Династия чемпионов», посвященная ЖХК «Агидель»

Я когда с такой мыслью приходил в спортивные организации, мне у виска крутили: «Ты что, дурак, что ли? Какая женская команда?». Видите, получилось. И я думаю, что очень хорошо даже.

Сергей Трудаков, тренер ЖХК «Агидель»