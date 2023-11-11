В Уфе открылась выставка «Династия чемпионов», посвященная ЖХК «Агидель»

В Национальном музее Республики Башкортостан открылась выставка под названием «Династия чемпионов». Она посвящена женской хоккейной команде «Агидель». Ни у одного коллектива в нашей республике в командных видах спорта нет такого количества побед в чемпионатах страны.
Экспозицию подготовил известный хоккейный коллекционер Ришат Мигранов. В ней представлены личные вещи хоккеисток – спортивная форма и награды.
Экспозиция будет выставлена в музее до 18 декабря. На открытии выставки присутствовали игроки «Агидели», а также тренер Сергей Трудаков. Он работает в штабе уфимской команды с момента ее основания. Более того, является идейным вдохновителем создания коллектива. За 13 лет существования «Агидель» сумела 12 раз завоевать медали чемпионатов России.