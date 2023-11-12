В Башкирии водитель «Лады Калины» сбил пешехода насмерть

Накануне вечером в Стерлитамаке на улице Артема произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

По предварительной информации, водитель «Лады Калины», 1988 года рождения, наехал на мужчину, 1984 года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. На верхней одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, уточнили в ведомстве.