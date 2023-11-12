В Башкирии спасатели пришли на помощь рыбаку-одиночке

В Башкирии рыбак попал в беду из-за отцепившейся лодки. В пресс-службе регионального госкомитета по ЧС рассказали подробности инцидента.

Оказалось, что житель Челябинска поехал порыбачить в Салаватский район. Но, как уточнили в ведомстве, он отправился на рыбалку один и за уловом уплыл на резиновой лодке на другой берег.

Как водится, мужчина увлекся процессом и не заметил, как его плавсредство отцепилось и уплыло. На его удачу, спасатели госкомитета Башкирии по ЧС находились в зоне происшествия с профилактическим рейдом. Они-то и заметили одинокого рыбака – он кричал и звал на помощь.

Спасатели благополучно эвакуировали мужчину на берег, где находился его автомобиль.