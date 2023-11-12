Уфимец запер девушку-сироту в квартире и две недели держал ее в плену

В Уфу 21-летняя Азалия приехала, чтобы заработать. Познакомилась с 24-летним местным жителем Артуром, начали встречаться. Но спустя время девушка приняла решение расстаться с парнем.

По информации телеграм-канала Shot, ранее неоднократно судимый за кражу и наркотики молодой человек решил отомстить ей и пригласил к себе в квартиру якобы на вечеринку с друзьями. Поначалу Азалия действительно увидела там их общих знакомых. Но как только все ушли, Артур начал жестоко избивать девушку и заявил, что она будет встречаться только с ним и ни с кем больше.

Он запер ее в квартире и в течение двух недель ежедневно наносил ей побои. Прохожие и соседи, которые слышали крики о помощи, вызывали полицию. Однако парню каждый удавалось убедить правоохранителей в том, что все в порядке и те уезжали. Дабы жертва не могла ни с кем связаться Артур разбил ее телефон.