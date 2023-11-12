На Нугушском водохранилище из-за обильных осадков поднялся уровень воды

Видео осеннего паводка в Нугуше разместили сотрудники национального парка «Башкирия» в своем телеграм-канале. По словам специалистов, это явление – уникальное, и ранее подобных случаев в республике зафиксировано не было.

Сообщается, что продолжительные ноябрьские дожди подняли уровень Нугушского водохранилища, из-за чего даже пришлось приоткрыть плотину.

Добавим, по данным синоптикам Башгидрометцентра, ноябрь в регионе будет теплым. В ближайшие дни температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы.