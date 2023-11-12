В Уфе нетрезвый водитель наехал на знак и попытался скрыться

Инцидент произошел в центре Уфы на улице Революционной. По информации пресс-службы МВД по Башкирии, водитель «Митсубиси» наехал на дорожный знак и хотел было скрыться с места происшествия, но неподалеку оказались правоохранители.

Полицейские подумали, что водителю иномарки стало плохо во время движения и бросились к автомобилю. Однако мужчина в этот момент стал сдавать назад, так как понял, что наказания не избежать и надо как можно быстрее уезжать. Один из полицейских открыл дверь и вытянул из салона машины шофера, от которого разило алкоголем.