В Уфе нетрезвый водитель наехал на знак и попытался скрыться

Инцидент произошел в центре Уфы на улице Революционной. По информации пресс-службы МВД по Башкирии, водитель «Митсубиси» наехал на дорожный знак и хотел было скрыться с места происшествия, но неподалеку оказались правоохранители.
Полицейские подумали, что водителю иномарки стало плохо во время движения и бросились к автомобилю. Однако мужчина в этот момент стал сдавать назад, так как понял, что наказания не избежать и надо как можно быстрее уезжать. Один из полицейских открыл дверь и вытянул из салона машины шофера, от которого разило алкоголем.
Алкотестер показал 1,49 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя составлен административный материал. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.