В Уфе установят еще одно колесо обозрения

Одна из московских компаний поставит в столицу Башкирии колесо обозрения и цепочную карусель, которые предназначены для установки в семейном парке различений, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По информации телеграм-канала «Новости Башкирии», пока точной информации о том, где именно будут установлены аттракционы, нет.