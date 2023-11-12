Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана: итоги для Башкирии

Казахстан – площадка для выхода Башкортостана на азиатские рынки. Две республики продолжают открывать новые пути для сотрудничества. На следующий год в Костанае откроется Уральский пружинный завод, который сначала расширил производство в Белорецке. Также планируется запуск совместного предприятия по производству медицинской мебели. В ближайшее время намечен ответный визит казахстанских партнеров в Башкортостан. В каких отраслях ещё могут взаимовыгодно сотрудничать регионы и о чем говорили на деловой части Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана?

Работы здесь начались в июне. За короткое время на некогда пустой площадке обрел реальные очертания новый комплекс. Уральский пружинный завод сначала набрал обороты в Белорецке. Производство в Костанае позволит не только увеличить товарооборот, но и выйти с продукцией на азиатские рынки. Завод должен заработать уже в следующем году. Планируется выпускать 1000 вагонокомплектов. И это не единственный инвестпроект, реализуемый башкирскими предпринимателями в Казахстане. Промышленность – основной блок сотрудничества двух республик.

Та часть продукции, которая, из-за санкционного давления была ограничена в поставках в Европу, она пойдёт как раз отсюда. Всё, что производится у нас в Башкортостане, часть комплектующих отправляется в Казахстан, здесь будет дорабатываться – покраска, маркировка – и дальше продаваться. То есть мы всё равно будем в плюсе, нежели если бы мы этот рынок закрыли. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Делегация Башкортостана приняла участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Костанае. Основная повестка мероприятия была связана с отраслью агропромышленного комплекса

Наша задача – коммуницировать с российскими предпринимателями, обобщение их проблемных моментов по казахскому рынку, по регуляторной политике, по межграничному сотрудничеству, логистическим проблемам и ретранслирование на казахскую часть с целью их обсуждения. Эдуард Давыдов, генеральный директор БСК

И наоборот: партнеры выносят на обсуждение проблемы, которые возникают у казахских предпринимателей в России. Далее их представляют в межправительственную комиссию.

Мы производим инкубационное яйцо и основной объем мы продаём партнёрам в Казахстан. Это наш стратегический партнёр – республика и предприятие. Евгений Дорошко, заместитель директора ООО «Башкирский бройлер»

Внешнеторговый оборот за первое полугодие между нашим регионом и Казахстаном вырос более чем на 5%, а экспорт Башкортостана – на 7,5% в сравнении с тем же периодом в прошлом году. На сегодняшний день дорожная карта по развитию двусторонних отношений включает 60 мероприятий. На форуме состоялась встреча башкирской делегации с акимом Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым.

Мне приятно видеть, что наша совместная работа дала результаты, интенсивный обмен. Ермек Кошербаев, аким Восточно-Казахстанской области Казахстана

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличивать газификацию Казахстана. Строящийся завод по производству сжиженного природного газа в Салавате и уже имеющийся в Благовещенске в перспективе могут быть ориентированы на совместную работу. БСК планирует построить химический комплекс в Казахстане. Среди перспективных направлений сотрудничества – беспилотники, в том числе применяемые в сельском хозяйстве. К слову, по этой линии республики будут обмениваться семенами, увеличивать районированные сорта. Климат в Казахстане схож с условиями в башкирском Зауралье.

Мы производим достаточно большой объём продукции, потребителем которой является Казахстан. У нас развит масложировой кластер – это производство подсолнечного и рапсового масел; сахарный кластер – это производство белого сахара. Также очень важно, что Казахстан является транзитной стороной для других рынков, где мы бы попроще, получше, покомфортней для бизнеса поработали. Я думаю, взаимный интерес по турпотокам будет, обмен по линии промышленности, обмен по линии продовольствия. Ильшат Фазрахманов, вице-премьер правительства, министр сельского Хозяйства Республики Башкортостан