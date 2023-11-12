Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана: итоги для Башкирии

Казахстан – площадка для выхода Башкортостана на азиатские рынки. Две республики продолжают открывать новые пути для сотрудничества. На следующий год в Костанае откроется Уральский пружинный завод, который сначала расширил производство в Белорецке. Также планируется запуск совместного предприятия по производству медицинской мебели. В ближайшее время намечен ответный визит казахстанских партнеров в Башкортостан. В каких отраслях ещё могут взаимовыгодно сотрудничать регионы и о чем говорили на деловой части Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана?
Работы здесь начались в июне. За короткое время на некогда пустой площадке обрел реальные очертания новый комплекс. Уральский пружинный завод сначала набрал обороты в Белорецке. Производство в Костанае позволит не только увеличить товарооборот, но и выйти с продукцией на азиатские рынки. Завод должен заработать уже в следующем году. Планируется выпускать 1000 вагонокомплектов. И это не единственный инвестпроект, реализуемый башкирскими предпринимателями в Казахстане. Промышленность – основной блок сотрудничества двух республик.
Делегация Башкортостана приняла участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Костанае. Основная повестка мероприятия была связана с отраслью агропромышленного комплекса
И наоборот: партнеры выносят на обсуждение проблемы, которые возникают у казахских предпринимателей в России. Далее их представляют в межправительственную комиссию.
Внешнеторговый оборот за первое полугодие между нашим регионом и Казахстаном вырос более чем на 5%, а экспорт Башкортостана – на 7,5% в сравнении с тем же периодом в прошлом году. На сегодняшний день дорожная карта по развитию двусторонних отношений включает 60 мероприятий. На форуме состоялась встреча башкирской делегации с акимом Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым.
Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличивать газификацию Казахстана. Строящийся завод по производству сжиженного природного газа в Салавате и уже имеющийся в Благовещенске в перспективе могут быть ориентированы на совместную работу. БСК планирует построить химический комплекс в Казахстане. Среди перспективных направлений сотрудничества – беспилотники, в том числе применяемые в сельском хозяйстве. К слову, по этой линии республики будут обмениваться семенами, увеличивать районированные сорта. Климат в Казахстане схож с условиями в башкирском Зауралье.
Казахстан – ключевой партнер во всем внешнеторговом обороте Башкортостана и занимает второе место среди стран, с которыми ведется сотрудничество. Уже через пару недель республику ждет ответный визит из братского региона – намечена встреча с делегацией из Восточно-Казахстанской области, где обсудят новые направления сотрудничества.