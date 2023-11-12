Делегация Башкирии посетила Китай с бизнес-миссией

Большие перспективы для сотрудничества у Башкортостана с Китаем. На этой неделе республиканская делегация несколько дней находилась в Поднебесной. В рамках бизнес-миссии там прошли деловые переговоры и состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала. Один из китайских автоконцернов уже изъявил желание построить на территории Башкортостана завод по производству машин спецназначения. Кооперация возможна и в других сферах.
Китайский автопром продолжает завоёвывать российский рынок. Автомобили разных брендов идут не только напрямую из Поднебесной, некоторые модели – результат совместного производства. Учитывая темпы развития российско-китайских отношений, наша республика отсиживаться не собирается. На этой неделе делегация из Башкортостана в рамках бизнес-миссии провела переговоры с генеральным директором одного из автоконцернов. Речь шла о локализации совместного производства на территории региона. В будущем в Башкортостане возможно будут производить кареты скорой помощи под российско-китайским брендом.
Представители порядка 40 предприятий Башкортостана в рамках бизнес-миссии приехали в Китай налаживать торгово-экономические связи. Здесь же прошли деловые переговоры в формате «би-ту-би».
Интенсивность сотрудничества достигла доковидного периода. За восемь месяцев текущего года взаимный товарооборот Башкортостана и Китая составил почти 670 млн долларов.
Сейчас решается вопрос организации сборки китайских тракторов в Уфе, а в Стерлитамаке будет реализован совместный проект производства станков с ЧПУ. Кроме того, представители нескольких китайских компаний приняли приглашение участвовать на Международной неделе бизнеса, которая пройдет в Уфе в ноябре.
На сегодняшний день Башкортостан имеет прочные экономические связи со 112 странами мира. Доля Китая во внешнеторговом обороте республики – 25 процентов. И эти цифры не предел, учитывая, как стремительно развиваются отношения нашей страны с Поднебесной.