Делегация Башкирии посетила Китай с бизнес-миссией

Большие перспективы для сотрудничества у Башкортостана с Китаем. На этой неделе республиканская делегация несколько дней находилась в Поднебесной. В рамках бизнес-миссии там прошли деловые переговоры и состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала. Один из китайских автоконцернов уже изъявил желание построить на территории Башкортостана завод по производству машин спецназначения. Кооперация возможна и в других сферах.

Китайский автопром продолжает завоёвывать российский рынок. Автомобили разных брендов идут не только напрямую из Поднебесной, некоторые модели – результат совместного производства. Учитывая темпы развития российско-китайских отношений, наша республика отсиживаться не собирается. На этой неделе делегация из Башкортостана в рамках бизнес-миссии провела переговоры с генеральным директором одного из автоконцернов. Речь шла о локализации совместного производства на территории региона. В будущем в Башкортостане возможно будут производить кареты скорой помощи под российско-китайским брендом.

Надеемся, что в будущем мы будем укреплять дружеские отношения с Башкортостаном и в рамках сотрудничества России с Китаем. Наши предприятия и особенно представители республики Башкортостан будут наиболее эффективным образом сотрудничать, и мы достигнем еще больших высот. Ли Янь Цзюнь, директор китайского центра развития международного бизнеса

Представители порядка 40 предприятий Башкортостана в рамках бизнес-миссии приехали в Китай налаживать торгово-экономические связи. Здесь же прошли деловые переговоры в формате «би-ту-би».

Интенсивность сотрудничества достигла доковидного периода. За восемь месяцев текущего года взаимный товарооборот Башкортостана и Китая составил почти 670 млн долларов.

Мы считаем, что очень перспективным и успешным направлением является продажа российской продукции в Китай, потому что у нас дружественные отношения между нашими государствами. В Китае российская продукция пользуется огромной популярностью. Джан Мин, секретарь Общества российско-китайской дружбы

Сейчас решается вопрос организации сборки китайских тракторов в Уфе, а в Стерлитамаке будет реализован совместный проект производства станков с ЧПУ. Кроме того, представители нескольких китайских компаний приняли приглашение участвовать на Международной неделе бизнеса, которая пройдет в Уфе в ноябре.